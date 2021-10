“Ciao Benigno, hai sempre avuto un sorriso per tutti…”. E ora tutta Campi lo piange

CAMPI BISENZIO – Ha un volto e un nome la persona trovata questa notte riversa per strada in via Chiella a Campi Bisenzio. Sembra – ma gli accertamenti dei Carabinieri sono ancora in corso – a causa di un pirata della strada. Si tratta di Massimiliano Benigno, 47 anni, che in tanti, proprio mentre stiamo […]

CAMPI BISENZIO – Ha un volto e un nome la persona trovata questa notte riversa per strada in via Chiella a Campi Bisenzio. Sembra – ma gli accertamenti dei Carabinieri sono ancora in corso – a causa di un pirata della strada. Si tratta di Massimiliano Benigno, 47 anni, che in tanti, proprio mentre stiamo scrivendo, lo stanno ricordando con dei post sui social. “Benigno”, infatti, era conosciutissimo a Campi e le parole che stanno emergendo da Facebook sono proprio quelle della “campigianità”. Sentimenti che si mischiano fra loro, dolore e rabbia che si fondono per ricordare chi, di questa campigianità, ne è stato sicuramente un simbolo.

“Riposa in pace ragazzo, – scrive l’assessore Riccardo Nucciotti – torneremo a brindare insieme un giorno. Ci mancherai, mancherai a tutti, io sinceramente ti ho sempre visto con il sorriso sulle labbra nonostante le difficoltà. Vigliacchi voi che siete scappati, spero che le forze dell’ordine vi prendano e vi arrestino. Ciao Massi, Campi non ti dimenticherà”. “Che almeno la terra ti sia lieve. Buon viaggio Massi”, queste invece le parole di Sulaika Boretti a commento di un altro post.

“Hai sempre avuto un sorriso per tutti, – scrive invece Manuele Querci – non ti ho mai incrociato senza che tu mi dicessi “buongiorno” o senza mi chiedessi dei “bambini”. Darti un “eurino” voleva dire sentirsi dire grazie in eterno. Eri bello, educato, gentile, molto, molto più di tutti noi, rispettando qualunque persona avesse a che fare con te, seppur qualcuno quel rispetto non se lo meritasse, ne te lo rendesse. Riposa in pace Massi, la nostra città con te perde un riferimento che metteva davvero tutti d’accordo, sia di qua che di la dai ponte. Ti abbiamo voluto molto bene”. “Quando vivevo a Campi – commenta Leonardo Gianfriddo – tutti i giorni lo trovavo sotto casa, era veramente un bravo ragazzo, gentile e amichevole, se poi gli davi “l’eurino” ti diceva sempre “sei un grande, ti voglio bene, ti voglio bene fratello”. Mi dispiace davvero tanto, addio Jack Sparrow di Campi…”.

“Benigno – scrive il sindaco di Campi, Emiliano Fossi – era uno dei “personaggi” di Campi. Stanotte una macchina l’ha travolto e ucciso per strada in via Chiella. L’omicida è scappato lasciandolo senza vita. Lo prenderanno e pagherà per quello che ha fatto. A noi resta il vuoto dei sorrisi malinconici di Benigno, con il suo essere sempre allegro e gentile con tutti. Tutta la nostra comunità si stringe alla sua famiglia”.

L’ipotesi più accreditata, in base alla ricostruzione fatta dai Carabinieri, sarebbe quella di omicidio stradale. E’ successo tutto durante la notte, dopo una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa, che ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Signa di intervenire, verso le 4.30, in via Chiella a Campi Bisenzio dove era stata segnalata appunto una persona riversa per terra sulla carreggiata. Oltre ai Carabinieri, sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha accertato il decesso dell’uomo. Dai primi accertamenti le cause della morte sembrano riconducibili a un incidente stradale. Sul luogo, infatti, sono stati trovati frammenti di plastica e tracce di pneumatici dovuti a una improvvisa sterzata.