“Ciao Ciba…” gli amici dell’Unione operaia salutano Andrea Betti

SESTO FIORENTINO – “Ciao Andrea, ciao Ciba” così sui social gli amici salutano Andrea Betti deceduto domenica 18 aprile. Andrea Betti, nato a Sesto Fiorentino nell’ottobre di 75 anni fa, ha dedicato gran parte della sua vita al circolo di Colonnata. La sua presenza era legata alla Casa del popolo Unione operaia di Colonnata dove era diventato un punto di riferimento per molti. Appassionato di sport e tifoso della Fiorentina, Andrea Betti era chiamato dagli amici “Ciba”, il motivo di questo nomignolo non è molto chiara, lui stesso a chi gli chiedeva come mai lo chiamavano “Ciba” rispondeva che poteva essere per la sua passione da ragazzino per il cibo. Amava lo sport, in particolare il calcio e curava l’organizzazione della visione delle partite al circolo e responsabile della sala carte. Il ritratto che tutti gli amici di sempre e dei frequentatori dell’Unione operaia di Colonnata che fanno di Andrea Betti è quello di una persona gentile e sempre disponibile. Alla famiglia di Andrea Betti le condoglianze di Piananotizie. Ringraziamo per la foto Stefano Fiorelli. E.A.