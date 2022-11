“Ciao Claudio, sei partito per il tuo ultimo viaggio”: tristezza infinita e bandiere a mezz’asta alla Pubblica Assistenza di Signa

SIGNA – Giornata di infinita tristezza per la Pubblica Assistenza di Signa, tristezza e dolore che vanno ben oltre le bandiere a mezz’asta all’esterno della sede dell’associazione in via Argine Strada. Già dalle prime ore della mattina, leggendo i post di alcuni volontari, si poteva intuire che era successo qualcosa di grave. E la conferma, purtroppo, è arrivata scorrendo la pagina Facebook della stessa Pubblica Assistenza. “Con grande tristezza – scrivono dall’associazione – ci associamo al cordoglio della famiglia del nostro volontario Claudio Landi, deceduto ieri a soli 54 anni in seguito a un grave trauma. Primo luogotenente dell’esercito italiano, Claudio aveva partecipato a numerose missioni internazionali, in ultimo alla missione di pace Onu “Leonte” in Libano proprio durante la pandemia, da cui ci aveva inviato questa foto (che pubblichiamo, n.d.r.), per esprimere vicinanza ai volontari impegnati nell’emergenza Covid. Iscritto alla nostra associazione dal 2008, era volontario attivo sia nel servizio sanitario che di protezione civile, sempre disponibile e presente anche come formatore dei nuovi autisti di ambulanza. Per lui fare volontariato era uno stile di vita e nella nostra Pubblica Assistenza si era creato una seconda famiglia. Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 7 novembre, alle 15 presso la Chiesa di Ripa nel Comune di Seravezza, in provincia di Lucca. A nome di tutta l’associazione esprimiamo la massimale vicinanza alla famiglia. In segno di cordoglio le bandiere della sede saranno esposte a lutto nella giornata di oggi e di domani. Ciao Claudio, sei partito per il tuo ultimo viaggio”.