Ciao Gerino, adesso il tuo veliero naviga nel mare del cielo

SIGNA – I suoi modellini di barche, realizzati alla perfezione, erano una delle attrazioni più attese alle annuali mostre di modellismo ai laghi La Bozza di Signa. Si è spento ieri, a Signa, dopo alcuni mesi di malattia, Calogero Maniscalco, per tutti Gerino, conosciuto, fra le altre cose, anche per il suo impegno nel coro Caos Armonico e per l’attività di volontariato che aveva svolto in passato nel carcere di Sollicciano, dove aveva lavorato per anni come maestro. Nato 81 anni fa in Sicilia, era sempre rimasto legato al mare e al sole della sua Sciacca, dove amava tornare ogni volta che poteva. Ma la sua casa era da tempo Signa, dove si era trasferito giovanissimo insieme alla moglie Concetta a sua volta a lungo maestra alle scuole elementari del paese. Una coppia unita dalla passione per l’insegnamento e per la cultura, impegnata anche nelle tante attività culturali della biblioteca. Negli ultimi anni, Gerino si era poi dedicato con sempre maggiore passione al modellismo navale, partendo dalla ricostruzione minuziosa del veliero del padre. Progetto dopo progetto era riuscito a realizzare moltissime riproduzioni dettagliatissime, diventate protagoniste di varie mostre, a partire da quella annuale ai laghi la Bozza di Signa. “Di Gerino ricorderemo la disponibilità eccezionale e lo spessore – lo ricordano gli amici – doti rare di un uomo che riusciva a unire una grande cultura e preparazione a tanta umanità. Lo ha dimostrato in un lavoro delicato come quello dell’insegnamento in carcere, ma anche nei tanti rapporti che ha coltivato in questi anni”. Oltre alla moglie Concetta, al figlio Nicolò e ai familiari, Gerino lascia tantissimi amici che purtroppo non potranno salutarlo come meriterebbe. Le esequie si svolgeranno infatti in forma privata alle 15 di oggi, mercoledì 1 aprile, come impongono le norme sul Coronavirus al cimitero di Signa. Alla famiglia di Gerino e ai tanti amici le condoglianze da parte della redazione di Piananotizie.