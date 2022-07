Ciao Giovanni, fino all’ultimo al servizio del prossimo. Lastra a Signa e Signa piangono lo storico volontario

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Ha destato grande commozione le notizia della morte di Giovanni Agostini, 74 anni, fra i primi ad accorrere ieri sera a Lastra a Signa in via di Stagno dove si era propagato un incendio. Con le fiamme che dopo aver bruciato delle sterpaglie, avevano attaccato alcune rotoballe. Commozione che riguarda il […]

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Ha destato grande commozione le notizia della morte di Giovanni Agostini, 74 anni, fra i primi ad accorrere ieri sera a Lastra a Signa in via di Stagno dove si era propagato un incendio. Con le fiamme che dopo aver bruciato delle sterpaglie, avevano attaccato alcune rotoballe. Commozione che riguarda il Comune di Lastra a Signa, dove Agostini era un volontario della Misericordia, ma anche la vicina Signa. Ferroviere in pensione, ex capo deposito, era infatti un socio dell’associazione ferrovieri “Galileo Nesti Onlus” ed era sempre presente, spesso con la sua macchina fotografica al collo, alle iniziative organizzate presso il museo di oggettistica ferroviaria al primo piano della stazione. Non a caso, anche il presidente dell’associazione, Salvatore Leoni, si è voluto stringere, insieme agli altri soci, al dolore della famiglia.

Residente a Scandicci, grande amante della terra, in base alle prime ricostruzioni fatte su quanto accaduto ieri sera in via di Stagno, si sarebbe accorto dell’incendio divampato in quello che è un terreno di una parente, poco lontano dal suo orto, e lui, sempre disponibile, impegnato nel mondo del volontariato, non ci ha pensato un attimo e ha iniziato a gettare dell’acqua sul fuoco in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco. Ma il caldo, gli sforzi compiuti e probabilmente anche il fumo, gli sono stati purtroppo fatali. A spegnere le fiamme sono stati quindi i Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest e Calenzano, intervenuti sul posto insieme a squadre AIB della Regione, Carabinieri e personale sanitario del 118 che purtroppo non ha potuto fare niente.

“Un grande dolore per la perdita di Giovanni, – scrive su Facebook il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni – una persona molto stimata e apprezzata nella nostra comunità e che conoscevo molto bene. Giovanni era sempre pronto ad aiutare gli altri, a dare una sostegno e una mano al prossimo e anche negli ultimi momenti della sua vita ha fatto proprio questo. Un abbraccio sincero e sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano”.

“Con grande rammarico – si legge sulla pagina Facebook della Misericordia di Lastra a Signa – abbiamo appreso la scomparsa del nostro caro Confratello Giovanni Agostini. Un grande uomo che ha indossato con fierezza, costanza e dedizione la divisa della nostra Misericordia, mettendosi sempre e fino all’ultimo istante a servizio del prossimo. Caro Giovanni, che Iddio te ne renda merito”. “Il gruppo donatori sangue Fratres Giuseppe Nesi – anche queste parole sono riprese dalla pagina Facebook dell’associazione – si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Agostini. Giovanni è stato uno dei soci fondatori del gruppo al quale è sempre rimasto legato tanto che ha contribuito, con la propria documentazione storica, alla stesura de “La goccia nel cuore” per i 50 anni della Fratres di Lastra a Signa. Ciao Giovanni”. Anche la redazione di Piananotizie si unisce al dolore della famiglia di Giovanni e porge le più sentite condoglianze.

(Fotografia ripresa dalla pagina Facebook della Misericordia di Lastra a Signa)