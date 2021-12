“Ciao Liceo ci vediamo al Polo” il saluto degli studenti di ieri e di oggi dell’Agnoletti

SESTO FIORENTINO – “Salutiamo questa scuola, ma non la chiudiamo” Con queste parole il sindaco Lorenzo Falchi ha aperto gli interventi, questo pomeriggio, al Liceo Agnoletti in occasione dell’incontro tra gli ex studenti della scuola sestese prima del trasferimento al Polo scientifico. Oltre cento persone (distanziate e con mascherina) si sono ritrovate all’interno della palestra […]

SESTO FIORENTINO – “Salutiamo questa scuola, ma non la chiudiamo” Con queste parole il sindaco Lorenzo Falchi ha aperto gli interventi, questo pomeriggio, al Liceo Agnoletti in occasione dell’incontro tra gli ex studenti della scuola sestese prima del trasferimento al Polo scientifico. Oltre cento persone (distanziate e con mascherina) si sono ritrovate all’interno della palestra della scuola, mentre molte altre hanno atteso fuori la possibilità di entrare. Tutti hanno risposto con entusiasmo ed emozione all’appello lanciato dalla dirigente scolastico Silvia Baldaccini e dalla docente Valentina Firenzuoli.

“Questa è una giornata particolare – ha proseguito il sindaco Falchi – e anche se non sono stato uno studente dell’Agnoletti, sento molta emozione perchè la scuola sarà trasferita in un edificio migliore all’interno del Polo scientifico. E per questo dobbiamo ringraziare la Città Metropolitana, oltre alla preside e agli insegnanti che hanno partecipato rendendo la nuova scuola accogliente secondo il nuovo concetto di dittica”.

Oltre alla preside Baldaccini che ha ricordato l’emozione nel lasciare la scuola di via Ragionieri, è intervenuta la consigliera regionale Cristina Giachi che ha sottolineato l’importanza “del legame affettivo con i luoghi” e altri insegnanti che sono stati anche studenti della scuola.

“Ho aperto questa scuola nel 1975 – ricorda Andrea Giorgetti – noi studenti allora venivamo da Villa Gerini e fummo trasferiti qui. Per me è stata una scuola importante qui è maturata l’idea di continuare a studiare medicina, qui ho i ricordi legati alla pallavolo e negli anni successivi, da adulto, ho ripreso a frequenatarla come CAI. Inoltre anche le mie due figlie hanno frequenato questa scuola”. Anche per Ilaria, diplomata nel 1991, il liceo Agnoletti “è stato un bel periodo, fatto di persone e insegnanti competenti che mi sono stati vicini e mi hanno aiutato a scegliere la strada da prendere per il mio futuro. Anche mio figlio, oggi, frequenta questa scuola”.

Intanto gli scatoloni per il trasloco sono pronti per raggiungere il Polo scientifico. Intanto tutti hanno salutato con emozione il vecchio edificio “ciao liceo ci vediamo al Polo scientifico”.