“Ciao Marsilia”, la Pubblica Assistenza di Calenzano dà l’ultimo saluto alla storica volontaria

CALENZANO – Grave lutto per la Pubblica Assistenza di Calenzano: nella notte tra lunedì e martedì è infatti venuta a mancare Marsilia Taddei, conosciuta da tutti come Marzia. Pensionata, 74 anni, da una ventina d’anni era attiva nell’associazione. I funerali si terranno domani, 19 febbraio, alle 10 alla chiesa di Capalle. “Marzia – questo il ricordo della presidente dell’associazione Valentina Frontini – ha sempre lavorato, fin da quando eravamo sezione di Prato, per farci crescere. Insieme ad altri importanti “pilastri” ha contribuito ogni giorno alla vita dell’associazione: era impegnata non solo nei servizi, ma in tutti gli eventi. Promotrice di tante cene e appuntamenti della Pubblica Assistenza, ha fatto sì che la nostra realtà crescesse giorno dopo giorno: nel dicembre del 2001 fu proprio lei, insieme ad altri, a inaugurare la sede dell’associazione. Nel 2014 lottò affinché la nostra Pubblica Assistenza fosse autonoma e riconosciuta e non cessò di impegnarsi in tal senso fino al giorno della costituzione dal notaio. Nonostante la salute cagionevole, era sempre pronta ad aiutare gli altri: oggi la Pubblica Assistenza piange, oltre a un fondamentale pilastro, una grande persona. Una donna che, dall’alto del suo corpo piccolo, ha sempre dimostrato di essere una guerriera: tenace, grintosa, coraggiosa e soprattutto dotata di tanto amore e tanto cuore. La tua Pubblica non ti dimenticherà mai: le persone se vanno, ma i ricordi rimangono sempre nel nostro cuore”. Tanti i ricordi dei volontari: “Una persona con un grande cuore, sempre pronta a dare tutto per gli altri”, scrive Martina Mannini. “Sei stata un pilastro fondamentale nella mia vita, – aggiunge Gabriele Ferrone – mi hai visto crescere sia dentro che fuori da quella che è la nostra realtà della Pubblica Assistenza. Ci sei sempre stata, in qualsiasi momento della mia vita e mi hai sempre difeso e protetto. Non lo dimenticherò mai”. “Mi hai visto crescere e mi hai sempre sostenuto in tutto, – le parole di Sara Maiani – eri la colonna portante della Pubblica, ci mancherai molto”. Per Franco Valeri “ci sarebbero da scrivere tante cose, ma tutti uniti: come lei voleva”. “Ti porterò sempre nel mio cuore – aggiunge Marco Poggi – per la tua vicinanza e il tuo sostegno che mi hai dato da quando sono entrato a far parte dell’associazione. Sei stata il nostro faro e il nostro punto di riferimento in qualsiasi situazione, senza risparmiarti mai e senza tirarti indietro”. “Sempre disponibile a lottare per l’associazione – conclude Sandro Martini – per gli altri e per se stessa. Ti voglio ricordare con quel sorriso che avevi stampato sul volto tutte le volte che mi vedevi e che mi abbracciavi dicendomi: ma quando torni da noi in Pubblica?”. Alla famiglia di “Marzia” e alla Pubblica Assistenza di Calenzano vanno le condoglianze da parte delle redazione di Piananotizie.