“Ciao Narciso”, in Santissima Annunziata il funerale della “voce viola”

FIRENZE – Dopo le numerose testimonianze di affetto in Palazzo Vecchio, il feretro di Narciso Parigi è arrivato in Santissima Annunziata per l’ultimo saluto. Presenti, fra gli altri, Giancarlo Antognoni, il figlio di Rocco Commisso, Joseph Commisso, l’amministratore Joe Barone e, per il Comune di Campi, l’assessore Monica Roso. Per la Città metropolitana presente invece Massimo Fratini, campigiano anche lui. All’esterno della Basilica, invece, in piazza Santissima Annunziata, davanti alla chiesa, è stato esposto lo striscione “Ciao Narciso“, già apparso anche in curva Fiesole durante Fiorentina-Genoa.

(Fotografie Roberto Vicario)