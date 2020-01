CAMPI BISENZIO – Come era prevedibile, la notizia della morte di Narciso Parigi ha già provocato una marea di reazioni. Con i social “invasi” da post che ricordano con affetto chi del labaro viola è stato l’alfiere indiscusso. Su tutti, però, prima di quelli istituzionali, ci hanno colpito le parole di Alessandro: “Ciao Narciso, voce dei nostri colori”, un titolo perfetto.

“Addio Narciso, – queste le parole del sindaco Emiliano Fossi – campigiano nel mondo e del mondo. La tua città ti sarà sempre riconoscente”.

“Ciao Narciso, ciao grande cuore viola, – ha scritto l’assessore Riccardo Nucciotti – la tua musica ha portato Campi Bisenzio e Firenze nel mondo. Oggi è una giornata triste per la nostra città, per Firenze, per tutti i tifosi della Fiorentina e per tutti coloro che hanno ascoltato le tue parole e le tue canzoni”.

“È stato un onore – queste le parole dell’assessore Monica Roso – conoscerti e poter passare delle ore insieme a te, un campigiano famoso nel mondo. Sono felice che tu abbia potuto festeggiare il tuo compleanno al nostro teatro, nella tua Campi e grazie al consiglio comunale, che ha accolto la proposta, tu abbia potuto ricevere il Premio Levriero. Ciao Narciso”.

“Per sempre di Firenze vanto e gloria. Il presidente Rocco Commisso e tutta la Fiorentina piangono la scomparsa di Narciso Parigi. Voce della “Canzone viola”, musicista, artista e tifoso che ha portato il nome di Firenze e della Fiorentina nel mondo”.

“Il Museo Fiorentina piange la scomparsa del grande Narciso Parigi, orgoglioso fiorentino, protagonista della storia musicale italiana, è stato artefice dell’incisione dell’inno della Fiorentina che accompagna da sempre l’ingresso in campo della squadra e che unisce i cuori di tutti i tifosi viola. Il Museo Fiorentina lo ricorda con amore e gratitudine per la sua infinita passione e la dedizione alla causa viola e al progetto museale. Nel 2012 il suo ingresso nella Hall of Fame Viola, la prestigiosa Galleria degli Onori riservata solo ai grandi protagonisti della nostra storia. Un abbraccio commosso ai familiari Narciso sempre con noi”.

“Campi Bisenzio – scrive il capo gruppo di Forza Italia Paolo Gandola – oggi perde uno dei suoi figli migliori, un grande esponente della Meglio Genia campigiana, un amico di tutti, un Maestro di fama mondiale dalla straordinaria umanità. Oggi se ne va uno dei protagonisti indiscussi della scena artistica fiorentina, toscana e nazionale, uno dei più popolari interpreti della canzone italiana. La perdita per la nostra comunità è enorme. Alla famiglia sentite condoglianze”.