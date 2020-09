“Ciao Pietro” i ragazzi in lacrime ricordano il giovane scomparso nel tragico incidente

SESTO FIORENTINO – “Ciao Pietro” così i ragazzi della Vittorino da Feltre hanno ricordato il giovane deceduto ieri per un tragico incidente. Questo pomeriggio alcuni studenti che hanno frequentato le elementari con il giovane Pietro, si sono dati appuntamento davanti alla loro vecchia scuola Vittorino da Feltre di Colonnata per fare un omaggio al loro amico scomparso troppo presto. Un ricordo affettuoso, per abbracciare simbolicamente il loro amico scomparso troppo presto. Davanti al cancello della scuola i ragazzi hanno lasciato un cartello con scritto “Ciao Pietro” e dei fiori per salutare il loro amico. Dopo aver appeso rose bianche, un album di figurine, un cartellone con un saluto e un foglio con i nomi dei bambini che hanno passato 5 anni di scuola con Pietro, i ragazzi si sono posizionati in semicerchio, rivolti verso il cancello della scuola, e tra lacrime e ricordi hanno passato alcuni minuti in silenzio in memoria del loro amico scomparso.