Cibo e narrazione: un ciclo di incontri della Misericordia di Legri

CALENZANO – Quattro appuntamenti per mettere a fuoco avvenimenti che segnavano la vita quotidiana delle popolazioni nei diversi continenti attraverso il cibo, le ricette e la narrazione. E’ questo il programma promosso dalla Misericordia di Legri in collaborazione con la parrocchia di San Severo e con Fabrizio Trallori, Il primo appuntamento riguarda il maiale; il tema del secondo sarà il formaggio; il terzo la mietitura; il quarto si parlerà dei frutti della vite e dell’ulivo. Il 7 febbraio alle 20 al ristorante Oreste Campagna a Legri si terrà la prima “Cena con narrazione” dal titolo “Il maiale, un pò di storia: radici antiche, credenze, tradizioni e la cultura del non sprecare”. Le prenotazioni si chiuderanno mercoledì 5 febbraio.