Ciclismo, campionato italiano professionismo: variazioni al traffico per domenica 23 giugno

SESTO FIORENTINO – Domenica 23 giugno si correrà il Campionato italiano professionisti di ciclismo, con partenza da Firenze e arrivo a Sesto Fiorentino dove, prima di tagliare il traguardo, gli atleti percorreranno per quattro volte il circuito cittadino sui territori di Sesto e Calenzano. Alla gara parteciperanno oltre 160 corridori che si giocheranno il titolo di campione nazionale in un percorso che partirà da Piazzale Michelangelo per concludersi in piazza Vittorio Veneto a Sesto Fiorentino

“A 10 anni dalla scomparsa di Alfredo Martini l’ex CT della nazionale di ciclismo continua a regalare alla nostra città momenti di grande sport.” commenta l’assessore allo sport Damiano Sforzi alla vigilia dei Campionati Italiani maschili Élite di ciclismo proprio nel Comune di Sesto Fiorentino “Quest’anno ospitiamo la gara più importante del panorama nazionale dopo il Giro d’Italia confermando il nostro territorio come la casa delle due ruote. Siamo per questo molto felici che, con noi, all’arrivo saranno presenti anche il Direttore generale del Tour De France Christian Prudhomme, il CT della Nazionale Daniele Bennati, Giuseppe Saronni, vicepresidente Lega ciclismo professionistico, e molti altri campioni del passato.”

L’ingresso sul territorio sestese avverrà da via di Chiosina per proseguire poi su via di Baroncoli e sulla Sp 130, quindi verso Doccia e poi a sud, lungo l’asse viario di viale XX Settembre e viale dei Mille. Seguiranno la svolta in viale Ariosto, la risalita da via della Querciola e l’immissione in via Garibaldi. Dopo aver attraversato il centro gli atleti risaliranno verso nord lungo viale della Repubblica e viale I Maggio e quindi proseguiranno in direzione Calenzano passando da via Cafiero, via dell’Olmo, via Pisa, via Caduti nei Lager, via Di Vittorio.