Ciclismo. Dimitri Bessi è il nuovo presidente della Fosco Bessi

CALENZANO – E’ Dimitri Bessi il nuovo presidente della società ciclistica Fosco BessiUna grande novità per la Fosco Bessi Calenzano. Bessi è il terzo presidente nei 72 anni della società ciclistica calenzanese. Dimitri Bessi, prende il posto di Alvaro Belli dopo 48 anni di Fosco Bessi, oltre 500 corse da direttore, resterà presidente onorario della società. La guida di Belli ha fruttato alla società fondata da Don Milani una crescita esponenziale sia per numero di iscritti che per successi ottenuti con tre titoli nazionali (1953, 1991, 2013).

“Il primo ringraziamento va ad Alvaro – dichiara il neoeletto presidente Dimitri Bessi – perché lascia un gioiello di società. Per me è un grande onore diventare il Presidente di una gloriosa società come la Fosco Bessi e lo è ancor di più sapendo di essere il successore di Alvaro, che è stato anche il mio presidente. Diventare presidente della società per cui si è corso, infatti, in tutte le categorie giovanili è qualcosa di unico. Dopo l’addio alla bici, ho ritrovato la Fosco Bessi nell’organizzazione di alcune gare dedicate all’indimenticato Alfredo Martini, molto legato alla nostra società, e da lì è nato questo sodalizio”.

Tra gli obiettivi del nuovo presidente quello di far crescere ancora di giù la società sportiva. ”L’obiettivo è quello di far crescere sempre di più – conclude Dimitri Bessi – la Fosco Bessi, una società nata nel 1948. Nonostante la pandemia e la situazione sociosanitaria, anche nel 2021 cercheremo di mettere in sella tanti ragazzi per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Per un Bessi, è una soddisfazione anche familiare visto che con Fosco Bessi mi lega anche un filo di parentela”.