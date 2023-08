Ciclismo, domenica 3 settembre si corre la 72° Coppa Lanciotto Ballerini – Memorial Gastone Nencini

CAMPI BISENZIO – E’ un appuntamento che è diventato tradizione. Domenica 3 settembre si corre infatti a Campi Bisenzio, organizzata dalla SC Gastone Nencini, la 72° Coppa Lanciotto Ballerini – Memorial Gastone Nencini, gara ciclistica tra le più longeve e prestigiose nel panorama nazionale per la categoria Elite Under 23. Quest’anno, inoltre, la gara coincide con il 70° anniversario dalla vittoria di Gastone Nencini, che nel 1953, fu primo al traguardo a Campi Bisenzio alla sua maniera, ovvero, in solitaria, con un vantaggio di 4’30’’ sul secondo classificato e di oltre 9’ sul terzo. Non a caso, atleta e uomo di grande spessore, Gastone Nencini ha lasciato in eredità al ciclismo e al paese tutto un patrimonio di valori da tramandare alle nuove generazioni. “La gara, – si legge in una nota – organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, riveste, pertanto, una particolare importanza nel ricordo proprio di Gastone Nencini, che abbiamo l’onore e l’onere rappresentare, e nel ricordo del giovane partigiano Lanciotto Ballerini, ucciso nella battaglia di Valibona del 1944”. La partenza della gara da piazza Dante sarà alle 10.

A dare il via alla manifestazione, Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, insieme a Elisabetta Nencini, figlia di Gastone Nencini. Dopo due giri cittadini, i ciclisti si sposteranno sulle strade del Mugello passando dalle Croci di Calenzano, dove è posto il primo dei tre Gran premi della montagna dedicati a Nencini, per poi percorrere due giri interi del Lago di Bilancino. Successivamente, il percorso si snoderà sulla strada dalle Maschere verso Montecarelli, Santa Lucia (Gran premio della montagna), Panna, Galliano, per tronare a Bilancino, e, dunque, percorrere via Gastone Nencini, da qui, il ritorno a Campi Bisenzio, da Le Croci di Calenzano, dove c’è posto il terzo Gran premio della montagna. L’arrivo è previsto per le 13.15 in piazza Dante. “Come società organizzatrice, – conclude il comunicato – vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, il Comando di Polizia municipale di Campi Bisenzio, la sezione Anpi Lanciotto Ballerini e la sezione Avis di Campi Bisenzio. Non ultimi, i volontari degli Alpini, l’Associazione Anziani e tutti i nostri collaboratori. Vi aspettiamo domenica mattina ad accogliere ed applaudire gli atleti che prenderanno parte alla settantaduesima edizione della Lanciotto Ballerini”.