Ciclismo: domenica il circuito del Campionato italiano professionisti a Sesto e Calenzano

SESTO FIORENTINO – Domenica 23 giugno si correrà il Campionato italiano professionisti di ciclismo, con partenza da Firenze e arrivo a Sesto Fiorentino dove, prima di tagliare il traguardo, gli atleti percorreranno per quattro volte il circuito cittadino sui territori di Sesto e Calenzano.

L’ingresso sul territorio sestese avverrà da via di Chiosina per proseguire poi su via di Baroncoli e sulla Sp 130, quindi verso Doccia e poi a sud, lungo l’asse viario di viale XX Settembre e viale dei Mille. Seguiranno la svolta in viale Ariosto, la risalita da via della Querciola e l’immissione in via Garibaldi. Dopo aver attraversato il centro gli atleti risaliranno verso nord lungo viale della Repubblica e viale I Maggio e quindi proseguiranno in direzione Calenzano passando da via Cafiero, via dell’Olmo, via Pisa, via Caduti nei Lager, via Di Vittorio.

Sulla pagina dedicata del sito istituzionale www.comune.sesto-fiorentino.fi.it è possibile consultare la mappa interattiva delle strade interessate e le variazioni a sosta e circolazione. I provvedimenti riguardano non soltanto le strade comprese nel tracciato, ma anche alcune di quelle adiacenti; alcuni divieti saranno in vigore già a partire dal mattino.

Il passaggio degli atleti è previsto sul territorio calenzanese tra le ore 14,30 e le ore 17,30 a Calenzano. I ciclisti arriveranno da Le Croci e percorreranno via di Barberino-Sp8 fino alla galleria del Colle, poi è previsto un circuito, che i ciclisti percorreranno quattro volte, che interesserà le seguenti strade: viale Pratese, via Vittorio Emanuele, via di Prato, via Pertini, via Giusti, via delle Cantine, via di Baroncoli.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti e in ogni caso non sarà superiore a 15 minuti, calcolati dal transito del primo concorrente.

L’ordinanza di modifica alla viabilità prevede il divieto di transito e sosta sul cavalcavia autostradale tra via Petrarca/via Salvanti e l’intersezione tra via Dante Alighieri e via delle Cantine dalle ore 13.00 del 23 giugno a fine manifestazione; l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8.00 del 23 giugno a fine manifestazione, sul lato destro di via Vittorio Emanuele, da Sesto Fiorentino verso Calenzano, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Giuseppe di Vittorio e la rotatoria all’intersezione con via Dante Alighieri.

Domenica i seggi elettorali a Calenzano saranno aperti per il secondo turno delle votazioni per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Le sedi di seggio non sono ubicate in strade interessate dalla corsa, tranne che a Le Croci, in via di Barberino, dove i ciclisti transiteranno una sola volta intorno alle 14.30.