Ciclismo: la Coppa “Fiera di Signa” fa 50 ed è valida per il titolo regionale

SIGNA – La Coppa “Fiera di Signa” taglia il traguardo delle 50 edizioni, torna dopo cinque anni di assenza ed è valida come prova unica Categoria Elite/Under 23 per il titolo regionale di ciclismo. Presentata ieri pomeriggio in Comune alla presenza del presidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Ciclistica Italiana, Saverio Metti, la gara è in programma sabato 4 settembre, con partenza alle 13.30, nel giorno in cui si celebra anche la Liberazione di Signa. Organizzata dall’Etruria Team Sestese A.S.D. del presidente Anna Lemmi, con la preziosa collaborazione di un volto storico del ciclismo di casa nostra come Alessandro Lazzerini, è inserita nel programma dell’edizione 2021 dell’Antica Fiera di Signa. “La 50° edizione della Coppa Fiera di Signa ha quest’anno un significato particolare, dal momento che riporta all’attenzione valori importanti della nostra storia e rappresenta un segnale di sincera ripartenza anche delle attività sportive, – commentano il sindaco Giampiero Fossi e il vice-sindaco e assessore allo sport Marinella Fossi – guardiamo a questa iniziativa come a un momento di bellezza e orgoglio per Signa e tutta la Toscana, un’occasione di sano agonismo fra giovani atleti che riprendono a coltivare la propria passione dopo i tanti mesi di stop forzato. Ringraziamo i volontari della Protezione Civile, della Misericordia di San Mauro e della Pubblica Assistenza di Signa che, insieme alla forze dell’ordine, collaboreranno per la buona riuscita e in sicurezza dell’iniziativa”.

Oltre al Trofeo Enzo Desideri – campione di ciclismo e medaglia d’argento al valor militare – sono istituiti quest’anno anche il Trofeo Città della Paglia, omaggio alla caratteristica produzione di Signa e ai valori più generali del lavoro, e il Trofeo Fabio Pistolesi, scomparso di recente, uno dei migliori dirigenti, quando si parla delle due ruote, della nostra regione. “Non potevo immaginare un’adesione così importante di atleti alla manifestazione – ha aggiunto Gianluigi Parenti, responsabile dell’Etruria Team Sestese – 178 iscritti, circa 170 al via: sono numeri che mi riempiono di orgoglio e soddisfazione. Siamo fieri di aver organizzato questa manifestazione e soddisfatti del riscontro ottenuto. Ringrazio l’assessore Marinella Fossi e tutta l’amministrazione comunale per la disponibilità mostrata e per aver sposato pienamente le nostre volontà. In più, un ringraziamento speciale va al presidente Metti per aver sostenuto questa manifestazione”. “La gara – ha detto il presidente Metti – arriva alla fine di una pandemia che tanto ha limitato l’attività sportiva e vuol dare un segnale importante di ripartenza, una gara che è valida per il titolo toscano e che quindi assume sicuramente più significati”.

La gara prevede un circuito suggestivo per le strade del Comune: dal ritrovo in via Roma, la partenza ufficiale da San Miniato (zona Cimitero), quindi gli atleti e procederanno in via di Castelletti. Avanti fino alla zona di Lecore (via Montagliari, via della Rinalda, via Bardazzi) e Sant’Angelo a Lecore (SR66 via Pistoiese), per arrivare all’Indicatore (via Vecellio, via Indicatorio). Il circuito si completa con il ritorno a Signa, in via dei Colli, via XX settembre, via degli Alberti. Il percorso sarà da ripetersi per 12 volte, per un totale di circa 120 chilometri con ultimo giro che si concluderà in via Roma davanti ai giardini di piazza della Repubblica dove appunto è posizionato il traguardo.