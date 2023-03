Ciclismo: Trofeo Società Toscane e “Per sempre Alfredo”, come cambia la viabilità

CALENZANO – Giornata di sport, domenica 19 marzo, con il passaggio di due gare ciclistiche sul territorio di Calenzano, per le quali sono previste delle modifiche della viabilità. La mattina ci sarà il passaggio della prima edizione del Trofeo Società Toscane. Dalle 7.30 alle 13 è stata disposta la chiusura al traffico ordinario durante il passaggio della gara, eccetto mezzi autorizzati dall’organizzazione della competizione, su tutto il percorso interessato dalle seguenti vie: piazza Vittorio Veneto, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel parcheggio principale in fregio a via Giusti; via Giusti, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dal civico 37 al civico 15; via Puccini; via della Chiusa, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dal civico 30 al civico 95; strada militare Barberinese Sp8 da intersezione con via della Chiusa comunale a strada Galleria del Colle; strada Galleria del Colle; via del Colle; via Dante Alighieri; via Baldanzese; via Poliziano; via Luzi; via della Chiusa; via degli Ulivi divieto di sosta e fermata con rimozione forzata; via 8 marzo divieto di sosta e fermata con rimozione forzata; viale dei Cipressi divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.

Nella stessa giornata si svolgerà anche la terza edizione della corsa ciclistica dedicata ad Alfredo Martini, “Per sempre Alfredo”. Gli atleti partiranno da Piazzale Michelangelo a Firenze, attraverseranno il Mugello e dopo 130 km arriveranno a Calenzano da dove risaliranno via di Baroncoli fino a Collina per poi scendere verso Sesto Fiorentino. Dalle 14.30 alle 17.30 è disposta quindi la chiusura al traffico ordinario durante il passaggio della gara, eccetto i mezzi autorizzati dall’organizzazione nelle seguenti vie: strada Galleria del Colle; via Petrarca; via Giusti; via Arrighetto da Settimello; via Giovanni XXIII; via Dante Alighieri; via Vittorio Emanuele; via di Prato; via Puccini; via Firenze; via Roma; via delle Cantine, via di Baroncoli. Il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata scatterà dalle 13 alle 18 in via Roma, via Firenze e via Giusti, dall’intersezione con via Roma all’intersezione con vicolo del Betti.