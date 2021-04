Ciclopiste: un finanziamento di 300mila euro per incrementarle

CALENZANO – Un finanziamento di 300mila euro per incrementare le piste ciclabili sul territorio. Lo ha ottenuto il Comune di Calenzano dalla Città Metropolitana, nell’ambito di un piano di intervento sulle ciclovie urbane. I fondi saranno utilizzati per il completamento della pista di via Giusti, che dalla rotatoria con via Pertini arriverà fino a piazza Vittorio […]

CALENZANO – Un finanziamento di 300mila euro per incrementare le piste ciclabili sul territorio. Lo ha ottenuto il Comune di Calenzano dalla Città Metropolitana, nell’ambito di un piano di intervento sulle ciclovie urbane. I fondi saranno utilizzati per il completamento della pista di via Giusti, che dalla rotatoria con via Pertini arriverà fino a piazza Vittorio Veneto. Il progetto di fattibilità prevede che la pista sia realizzata in via Giusti, sulla corsia alberata, dove avverrà anche la sostituzione dei pini.

Si completa così il collegamento della frazione di Settimello alle funzioni del centro, in particolare il Municipio, l’Asl, la Polizia Municipale, i Carabinieri; così come il tratto in corso di realizzazione in via Don Milani-via Roma collega queste funzioni alla rete proveniente da Pratignone e dalla zona commerciale. Il finanziamento servirà anche alla riqualificazione dei tracciati che collegano la fermata ferroviaria di Pratignone al centro cittadino, nei punti che oggi appaiono più deteriorati.