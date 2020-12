Ciclovia dell’Arno, dalla Regione altri 500.000 euro per il tratto Montelupo-Signa

FIRENZE – La Regione Toscana investirà ulteriori 500.000 euro circa, suddivisi tra le annualità 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione del tratto di ciclopista dell’Arno compreso tra Signa e la stazione ferroviaria di Montelupo Fiorentino. A stabilirlo una delibera approvata dalla giunta regionale nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell’assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli. “L’incremento dei fondi – si legge in una nota – si è reso necessario per adeguamenti tecnici dovuti alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto definitivo”.

“La realizzazione del sistema integrato della ciclopista dell’Arno – Sentiero della bonifica – ha spiegato Bacceli – è una delle priorità del Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità, un’opera chiave per rendere fruibile a cittadini e cicloturisti l’Arno ed il Canale maestro della Chiana, con un percorso che tocca l’area aretina/senese e attraversa tutta la Toscana seguendo il corso del fiume dal monte Falterona alla foce. Questa grande ciclovia rappresenta inoltre la principale arteria di collegamento di tutta la rete ciclabile regionale, dunque è un’opera complessa che è stata realizzata per stralci e che adesso è quasi completa. L’impegno della Regione per il suo completamento non viene meno”.