Cimiteri di Signa, la replica dell’amministrazione comunale: “Ci siamo presi degli impegni e li manterremo”

SIGNA – “I problemi semplici hanno soluzioni semplici, i problemi complessi, purtroppo, hanno soluzioni complesse che spesso esigono tempi lunghi. E la questione dei cimiteri di Signa è purtroppo molto complessa: avevamo una convenzione che non dava i risultati attesi; abbiamo trovato numerosi ammaloramenti nelle strutture cimiteriali e il cedimento strutturale delle due ali laterali al cimitero di San Mauro”: replica così l’amministrazione comunale signese alla presa di posizione dei giorni scorsi da parte di Fratelli d’Italia e Uniti per Signa a cui è seguita quella di Italia Viva.

“Allo stato attuale, – si legge in una nota – dopo un lungo studio e un confronto con i tecnici, abbiamo interrotto il servizio di Cimiteri di Signa e abbiamo ripreso la gestione diretta. Dopo le prime settimane di rodaggio, attualmente, molte questioni sono risolte. È pensabile che entro settembre riusciremo a mettere a punto un’organizzazione pienamente soddisfacente e mettere in campo degli interventi di manutenzione. Sul cimitero di San Mauro (nella foto) sono stati fatti numerosi passi avanti verso una risoluzione definitiva del problema: sono già stati costruiti nuovi ossari, l’amianto è stato rimosso e si è quasi ultimato il progetto per la costruzione di nuovi loculi: stiamo per procedere con l’affidamento e poi passiamo alla realizzazione. Fatto questo, potremo traslare le salme e finalmente abbattere tutte le parti ammalorate. Comprendiamo il disagio delle persone che hanno dei cari nel cimitero di San Mauro, sono molti, troppi anni, che il cimitero versa in queste condizioni. Sulla questione l’amministrazione si è presa degli impegni chiari e stiamo facendo del nostro meglio per dare una soluzione definitiva e duratura alla situazione”.