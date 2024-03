Cimiteri e minacce, dal consiglio comunale solidarietà all’unanimità al sindaco Fossi

SIGNA – Presentato ieri in consiglio comunale dai gruppi di maggioranza un ordine del giorno che aveva come oggetto il “Massimo sostegno al sindaco Giampiero Fossi circa le azioni intimidatorie e le minacce ricevute da ignoti ai cimiteri di San Mauro e San Miniato”. “L’ordine del giorno – si legge in una nota – è […]

SIGNA – Presentato ieri in consiglio comunale dai gruppi di maggioranza un ordine del giorno che aveva come oggetto il “Massimo sostegno al sindaco Giampiero Fossi circa le azioni intimidatorie e le minacce ricevute da ignoti ai cimiteri di San Mauro e San Miniato”. “L’ordine del giorno – si legge in una nota – è stato presentato in relazione alle minacce e agli atti intimidatori nei confronti del sindaco Fossi, dell’amministrazione comunale e di alcuni giornalisti che si sono verificati negli ultimi mesi. Ultimo in ordine di tempo quello del 18 febbraio presso il cimitero di San Miniato, un gesto intimidatorio verso il sindaco e l’amministrazione comunale, preceduto da un altro episodio simile verificatosi al cimitero di San Mauro a gennaio e altri avvenimenti inquietanti, come messaggi minatori, rimozione delle croci da alcune tombe poste poi vicino al palazzo comunale. Il consiglio ha espresso la massima solidarietà a Giampiero Fossi, all’amministrazione, agli uffici e ai giornalisti per le azioni intimidatorie che hanno ricevuto. L’ordine del giorno intende richiamare di nuovo l’attenzione sulla situazione cimiteriale di Signa e invita il sindaco, la giunta e gli uffici competenti a continuare a lavorare per migliorare la situazione dei cimiteri del Comune di Signa. L’ordine del giorno è stato votato all’unanimità”.

La redazione di Piananotizie ringrazia per la solidarietà e l’ordine del giorno presentato in consiglio comunale dai gruppi di maggioranza.