Cimitero della Misericordia di Campi: a metà settembre l’apertura del cantiere

CAMPI BISENZIO – In attesa di quella che sarà “l’opera”, ovvero l’ampliamento del cimitero della Misericordia di Campi Bisenzio, la “cornice” ha già il suo significato. E’ stato infatti comunicato l’inizio dei lavori con l’allestimento della recinzione e il cartello che “segnala” l’intervento – effettuato dalla stessa Misericordia – che introduce l’apertura del cantiere verso la metà di settembre, come preannunciato qualche settimana fa dal Provveditore Cristiano Biancalani. Lavori che saranno affidati alla Braccianti Edilizia di Vicopisano, l’azienda che ha vinto la gara di appalto. Un intervento complesso, reso possibile grazie anche a un importante finanziamento di ChiantiBanca a cui va, come ci tiene a sottolineare lo stesso Biancalani, “il grazie da parte di tutta l’associazione per il trattamento riservato”. Così, dopo aver ottenuto il permesso a costruire, rilasciato il 16 dicembre scorso, il Magistrato ha potuto iniziare l’iter della lunga fase burocratica, che si sta concludendo in questi giorni, per il perfezionamento degli atti interni necessari all’avvio dei lavori. La Misericordia inizia pertanto a intravedere il raggiungimento di “un’opera che porterà a fare fronte alle esigenze di sepoltura dei soci dell’associazione ma anche di tutta la comunità campigiana – ha aggiunto il Provveditore – con la previsione che i lavori di ampliamento possano concludersi entro la metà del 2023”.