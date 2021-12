Cimitero della Misericordia di Campi, sotto l’albero la presentazione dei lavori per l’ampliamento della struttura

CAMPI BISENZIO – Una struttura che sia al passo con i tempi, che abbia caratteristiche che rispettano l’ambiente e che inoltre sarà impreziosita da una serie di opere d’arte. Sotto l’albero di Natale la Misericordia di Campi ha voluto farsi – ma soprattutto fare ai soci dell’associazione e alla cittadinanza – un regalo importante. Il 24 dicembre, infatti, è stata l’occasione per fare il punto della situazione, a poche settimane dall’inizio dei lavori, sull’intervento che, con ogni probabilità entro il maggio del 2023, porterà all’ampliamento del cimitero monumentale di via Tosca Fiesoli di proprietà della stessa Misericordia.

Un intervento di primaria importanza per la Misericordia, come confermato dalla presenza del Magistrato, guidato dal Provveditore Cristiano Biancalani, e degli organi istituzionali, del vice-sindaco di Campi, Giovanni Di Fede, di Rossella Centineo, capo area di ChiantiBanca, che ha finanziato il progetto, del progettista, l’architetto Fabio Forconi, e dei rappresentanti della ditta Braccianti, che ha vinto la gara e si è aggiudicata i lavori.

Un intervento che ha messo le proprie radici negli anni Novanta, quando la Misericordia acquistò il terreno per 130 milioni delle vecchie lire e che, come ribadito da Biancalani, “rappresenta una sfida importante e che ci pone al servizio della cittadinanza e dei nostri soci; 448 i loculi che saranno realizzati nel primo dei due lotti previsti, con uno stile che va a riprendere quello della struttura portante, quella del cimitero monumentale, per un costo complessivo di 3 milioni e 400.000 euro, che è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione con ChiantiBanca”.

Soddisfatto anche il vice-sindaco Giovanni Di Fede: “Quello che “salutiamo” oggi è un grande risultato, ottenuto grazie all’unione di più forze e che sicuramente, a conclusione dei lavori, rappresenterà un traguardo significativo per tutta la cittadinanza e per tutto il Comune. Ciò a sottolineare anche come questa amministrazione comunale si stia impegnando per dare risposte sempre più puntuali per la crescita di Campi Bisenzio”. “I lavori stanno procedendo come da programma, – ha detto l’architetto Forconi – con un iter impegnativo, frutto anche della necessità di coniugare più esigenze. Non dobbiamo dimenticare, fra l’altro, che quello avviato è il quarto intervento di ampliamento del cimitero dopo quelli già portati a termine a cavallo fra gli anni ’60 e gli anni ’90, per dei lavori che prevedono la realizzazione di oltre 400 loculi e diciotto cappelle gentilizie oltre a un nuovo parcheggio e un attraversamento stradale che sarà in piena sicurezza”.

“La nostra – ha detto Rossella Centineo – è una banca di territorio e il rapporto con la Misericordia di Campi è di lunga data, un rapporto più di amicizia rispetto a quelli classici fra banca e cliente”. Insomma, ci sono tutti gli elementi per concludere l’opera nei tempi previsti, come sottolineato anche dalla ditta esecutrice dei lavori, che nella giornata di ieri stava realizzando il sistema di drenaggio per consentire il mantenimento della falda acquifera alle profondità di scavo previste dalla normativa che su questi aspetti è sempre più precisa e dettagliata.