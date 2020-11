Cimitero di San Mauro, Italia Viva non ci sta: “Non siamo la costola di nessuno”

SIGNA – “Italia Viva non è la costola di nessuno”: replicano così Luca Tognarelli e Daniela Pancani, coordinatori di Italia Viva di Signa, a Signa Tricolore in merito alla vicenda del cimitero di San Mauro. Tutto è nato da un post su Facebook di Luigi Mattei, anche lui di Italia Viva, con cui denunciava il degrado del cimitero stesso. “Esprimiamo la nostra autonomia come partito politico di centrosinistra. Italia Viva, infatti nasce nel 2019 con Matteo Renzi per una politica “riformista”. Nello specifico il coordinamento di Italia Viva di Signa è nato il 17 settembre scorso e intende contribuire con “progetti riformisti” al miglioramento delle situazioni di criticità del territorio. Inutile, pertanto, tentare invano di scaricare le responsabilità del “modus operandi” dell’attuale amministrazione comunale, in cui ad oggi Italia Viva non ha rappresentanza. Come coordinamento di Italia Viva di Signa abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte della cittadinanza in merito alle condizioni fatiscenti e di degrado in cui versa il cimitero di San Mauro, così come per altre situazioni di criticità territoriale di cui ci faremo da portavoce. Da qui, nasce il legittimo comunicato di Luigi Mattei sul tema specifico. Le “responsabilità”, però, Signa Tricolore le vada a cercare da un’ altra parte. In merito alla situazione specifica relativa al cimitero di San Mauro, perché è questo il tema su cui i partiti dovrebbero discutere in modo costruttivo, sarà nostra premura ottenere delle risposte tempestive da parte dell’amministrazione comunale”.