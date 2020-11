Cimitero di San Mauro, Signa Tricolore: “Italia Viva condivida le responsabilità nella gestione con il Pd”

SIGNA – Non è sfuggito a Signa Tricolore, rappresentata da Alberto Danese, Alessandro Mori e Roberto Parretti, il post pubblicato ieri su Facebook da Luigi Mattei (Italia Viva) in merito al cimitero di San Mauro. Un post in cui Mattei denunciava la “fatiscenza” della struttura. Da qui la breve nota di Signa Tricolore che invita “Italia Viva a condividere le responsabilità nella gestione. Poiché in politica la memoria è corta, si rende necessario richiamare ciascuno alle proprie responsabilità, anche in considerazione di post pubblicati sui social in questi giorni e che tendono a travisare la realtà. Stiamo parlando del cimitero di San Mauro, delle condizioni indecenti in cui versa e soprattutto dello scaricabarile sulle responsabilità messo in atto in questi giorni da esponenti locali di Italia Viva. La recente storia politica del nostro paese ci insegna che Italia Viva è una piccola costola uscita dal Pd lo scorso anno e che ha come leader Matteo Renzi che del Pd è stato segretario nazionale dal 2013 al 2017. Il cimitero di San Mauro è di proprietà del Comune di Signa, amministrato dal Pd fin dalla sua nascita. E’ quindi evidente come Italia Viva condivida con il Pd le responsabilità nella scellerata gestione del cimitero e nelle inadempienze che hanno condotto all’attuale degrado ed è alquanto irriverente nei confronti dei cittadini che esponenti del coordinamento comunale di tale partito, anziché riconoscere errori e omissioni, cerchino oggi sui social una “verginità” che non appartiene a Italia Viva”.