Cimitero Maggiore. Infiltrazioni e muffa sulle pareti. La segnalazione

SESTO FIORENTINO – Piove all’interno della parte coperta del Cimitero Maggiore. La segnalazione arriva da una lettrice che da tempo ha notato la situazione in cui si trovano alcune tombe. “E’ un problema che va avanti da tempo” scrive la lettrice. La situazione nel corso del tempo si è acutizzata e adesso, prosegue la segnalazione della lettrice “tutta la parete è completamente ammuffita e quando andiamo in visita cadono pezzi di intonaco in testa”. Le condizioni in cui versa questa parte del Cimitero Maggiore sono state segnalate, dalla lettrice, anche all’amministrazione comunale, ma nonostante questo ancora non è stato risolto il problema. “Forse – conclude la lettrice – basterebbe tirare un telo di plastica”.