Cinema e montagna al Grotta con il CAI

SESTO FIORENTINO – Una rassegna di film dedicati alla montagna: è la proposto della sezione CAI di Firenze, Prato e Sesto Fiorentino in programma al multisala Grotta. La rassegna si svolge in due mesi in tre città, “Giardini selvaggi” permette di ammirare su grande schermo spettacolari immagini su ambiente, avventura, sogni, esplorazione. Tutti i film proiettati sono stati selezionati e in molti casi premiati al Trento Film Festival, il più famoso e antico festival cinematografico dedicato a montagna e natura. Un’occasione speciale per conoscere storie poco note e farsi rapire dai viaggi in alta quota o in territori inesplorati, spesso impossibili da visitare. A Sesto Fiorentino al Cinema Grotta saranno proiettati tre film, cominciando martedì 23 gennaio alle 21 con “Jurek” di Pawel Wysoczansk, sulla suggestiva storia di Jerzy Kukuczka, uno dei più forti scalatori della storia dell’alpinismo e il secondo uomo ad aver salito tutte le 14 vette oltre gli Ottomila metri dopo Reinhold Messner. Seguiranno martedì 13 febbraio “Il ragno della Patagonia” e martedì 5 marzo “La bicicletta e il badile”. L’iniziativa ha il patrocinio delle amministrazioni comunali di Sesto Fiorentino e di Calenzano, nonché un contributo di BCC-Banco Fiorentino. Il biglietto d’ingresso è di 8 euro, con riduzione a 5 euro per i soci CAI.