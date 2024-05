Cinquant’anni di Judo: sabato 25 e domenica 26 a Scandicci il campionato nazionale Uisp

SCANDICCI – Un fine settimana a tutto judo. E’ quello in programma sabato 25 e domenica 26 maggio quando, a Scandicci, ci sarà il 50º campionato nazionale di judo che tutti gli anni le discipline orientali Uisp organizzano. Quest’anno, fra l’altro, con un motivo in più per fare festa, come spiega il responsabile regionale del […]

SCANDICCI – Un fine settimana a tutto judo. E’ quello in programma sabato 25 e domenica 26 maggio quando, a Scandicci, ci sarà il 50º campionato nazionale di judo che tutti gli anni le discipline orientali Uisp organizzano. Quest’anno, fra l’altro, con un motivo in più per fare festa, come spiega il responsabile regionale del settore Judo delle discipline orientali Uisp Stefano Nistri: “La manifestazione torna in Toscana dopo più di 20 anni e nell’occasione è anche l’edizione numero 50 del campionato, un traguardo significativo già da solo, ma che diventa ancora più importante considerando che il primo campionato si svolse proprio nella nostra regione. Le due giornate vedranno salire sul tatami un bel numero di atleti, non abbiamo ancora il numero preciso, ma dovrebbero essere circa 400”. Il sabato saranno protagoniste le categorie Cadetti, Juniores e Seniores, tutte maschili e femminili, a partire dal primo pomeriggio con la cerimonia di apertura. La domenica, invece, l’appuntamento è alle 9 con la categoria Esordienti con cerimonia di apertura e gare a seguire fino a buona parte del pomeriggio. L’organizzazione della manifestazione è stata affidata alla Asd Shin Do Kan che ha sede a Scandicci/Lastra a Signa/San Casciano Val di Pesa con il patrocinio del Comune di Scandicci mentre i comitati regionale e territoriale di Firenze Uisp hanno sostenuto l’iniziativa. Giudizio positivo anche da parte della responsabile regionale delle discipline orientali Uisp Monica Giuliani: “Una grande organizzazione, un impegno importante e con tanta professionalità. Un grazie a tutti i volontari che permetteranno lo svolgimento della due giorni di gare”.