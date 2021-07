Cinque colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, inaugurata quella di piazza Gramsci

CALENZANO – Sono attive 5 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che sostituiscono le due colonnine sperimentali collocate anni fa per sensibilizzare gli automobilisti alla scelta “verde”. Questa mattina è stata inaugurata la colonnina di piazza Gramsci, vicino al Palazzo comunale. Le altre presenti sul territorio si trovano in via Don Minzoni, via Bordoni, […]

CALENZANO – Sono attive 5 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che sostituiscono le due colonnine sperimentali collocate anni fa per sensibilizzare gli automobilisti alla scelta “verde”. Questa mattina è stata inaugurata la colonnina di piazza Gramsci, vicino al Palazzo comunale. Le altre presenti sul territorio si trovano in via Don Minzoni, via Bordoni, via Ungaretti, via della Fogliaia.

L’installazione delle colonnine rientra nel contratto di gestione, sottoscritto dal Comune con Estra Clima e Estracom, per la gestione dell’illuminazione pubblica, nel quale è prevista anche la sostituzione delle lampade dei lampioni con i LED e nuove telecamere per la videosorveglianza.

L’auto può essere ricaricata, in caso di batteria quasi del tutto scarica, in due ore e mezzo e la colonnina è attiva 24 ore su 24. Ci sono due prese di tipo 2 a 22 kW (ricarica accelerata ).

Per ricaricare la vettura è necessario scaricare l’app dedicata “Estra ricarica”, disponibile per IOS e Android anche collegandosi alla rete della colonnina, dotata di un hot spot wi-fi, e registrarsi.

Diverse le funzioni della app, che permette anche di visualizzare tutte le stazioni su una mappa interattiva. Per usufruire del servizio non è necessario essere clienti Estra.

All’inaugurazione, questa mattina, hanno partecipato: il sindaco Riccardo Prestini, il vicesindaco Alberto Giusti, l’assessore all’ambiente Irene Padovani, il presidente di Estra e Estra Clima Francesco Macrì e il direttore generale di Estra Paolo Abati.

Questo, ha detto il sindaco “è un ulteriore, piccolo ma concreto, passo di Calenzano in direzione di uno sviluppo sostenibile e del contrasto ai cambiamenti climatici”.

“Estra ha fatto da tempo una scelta precisa puntando su mobilità elettrica e sostenibile – ha dichiarato Francesco Macrì Presidente di Estra Clima-. Per questo mette in atto tutte le politiche necessarie, a cominciare dalle infrastrutture indispensabili per poter ricaricare le auto. In questo caso si tratta poi di infrastrutture intelligenti”.