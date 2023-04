Cinque liste a sostegno di Paolo Gandola: “A Campi soffia forte il vento del cambiamento”

CAMPI BISENZIO – Sono cinque le liste a sostegno di Paolo Gandola, candidato sindaco quindi per Impegno Vero, Lega, Forza Italia (che vede all’interno anche i simboli di Udc, Lista Brunella Bresci e Partito liberale italiano), Cambiare si può (il movimento fondato dall’ex consigliere comunale Gianni Baudo) e la neonata “Centro Destra Campigiano”. “Nelle ultime settimane sono stato travolto da una marea di sostegno – dice Gandola – tutto il centrodestra si è ritrovato nel nostro progetto politico, ha sposato i nostri impegni programmatici e poi sono scese in campo grandi forze del civismo e della società civile: imprenditori, commercianti, liberi professionisti, giovani, uomini e donne di buona volontà che chiedono una città più sicura, più viva e più bella”.

“Nessun’altra coalizione può vantare i nostri numeri. Siamo la coalizione più forte, con più simboli e più candidati. Ed ora tutti in campo per la campagna elettorale – aggiunge Gandola – limiteremo al massimo i grandi eventi e ci concentreremo sul porta a porta, i voti si prendono stando sul territorio, battendo, palmo palmo, ogni territorio ed ogni nostra frazione. Gran parte del nostro programma elettorale lo abbiamo già presentato in questi giorni con gli impegni sulla viabilità, la sicurezza ed i servizi sanitari, ed il trasporto pubblico, i progetti sullo sport e la necessità di rilanciare le nostre frazioni. Non un libro dei sogni ma un programma concreto e realizzabile. Siamo al lavoro per consentire a tutti di tornare ad essere orgogliosi di vivere a Campi Bisenzio, sostiene il candidato sindaco nel centrodestra. In questi anni la nostra città ha perso occasioni e opportunità, ha diminuito i servizi per i cittadini e nulla è stato fatto per garantire più sicurezza e dire basta allo spaccio dilagante”.

“Noi di centrodestra – conclude Gandola – vogliamo realizzare il progetto che i campigiani aspettano da anni: restituire loro una città che offra servizi, spazi di aggregazione, iniziative ed eventi culturali di alta qualità, benessere diffuso ed in primo luogo sicurezza e decoro. Una città che abbia a cuore le esigenze dei più deboli, come disabili, bambini, gli anziani, donne incinte e famiglie in condizioni economiche disagiate. Vogliamo dare ai campigiani le risposte che meritano alle loro richieste non più rimandabili e per troppo tempo ignorate. Un insieme di tante piccole cose ma realmente utili e realizzabili, nell’immediato, e un progetto a lungo termine che preveda, per i prossimi dieci anni, interventi strutturali pianificati con una visione d’insieme che non tralasci nessuna frazione e favorisca uno sviluppo armonico che possa proseguire con equilibrio per i prossimi decenni. Siamo convinti di ottenere la fiducia di tantissimi campigiani, conclude Gandola. Il deposito di 5 liste dimostra plasticamente la nostra forza ed il sostegno che già in città abbiamo saputo ottenere”.