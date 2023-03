Cinque nuovi confratelli e l’inaugurazione di due mezzi: la Misericordia di San Martino-Firenze Ovest festeggia i 35 anni di vita

QUARACCHI – Cinque nuovi tra confratelli e consorelle (tre uomini e due donne) e il taglio del nastro per un’ambulanza e un mezzo per i servizi sociali, arrivati grazie anche alla generosità di alcune famiglie della zona. Domenica di festa, quella odierna, 26 marzo, per la Misericordia di San Martino-Firenze Ovest, che ancora una volta […]

QUARACCHI – Cinque nuovi tra confratelli e consorelle (tre uomini e due donne) e il taglio del nastro per un’ambulanza e un mezzo per i servizi sociali, arrivati grazie anche alla generosità di alcune famiglie della zona. Domenica di festa, quella odierna, 26 marzo, per la Misericordia di San Martino-Firenze Ovest, che ancora una volta è stata ospitata dalla parrocchia di San Piero a Quaracchi. Prima con la Santa Messa celebrata da don Claudio Fattori, che ha consegnato la veste nera ai nuovi membri dell’associazione insieme al Governatore, Mattia Pretelli, e subito dopo con la benedizione dei mezzi alla presenza di diverse associazioni amiche: la Misericordia di Firenze, la Misericordia di Campi Bisenzio, la Misericordia di San Mauro e la Fratellanza Popolare di Peretola, prima del consueto giro nei dintorni accompagnati dal suono delle sirene.

In precedenza, durante la sua omelia, era stato don Claudio a evidenziare ai presenti il senso della giornata odierna, contraddistinta da tre segni: “La veste nera, la “buffa”, per una carità che è nascosta; il Rosario, perché la preghiera non deve mai mancare, e il Vangelo, perché il Signore vi parla. E’ bello vedere che la nostra Confraternita si arricchisce di nuovi volontari, una realtà sociale a cui ci siamo sempre affidati e, in modo particolare, negli anni dell’emergenza sanitaria. Ma la giornata di oggi vuole essere anche un appello a ognuno di voi: non dobbiamo stare soltanto a guardare o ad ascoltare, la Misericordia ha bisogno dell’aiuto di ognuno di noi”.

Una festa nella festa, tra l’altro, per la Misericordia di San Martino-Firenze Ovest, di cui ricorre anche il 35° anniversario dalla sua fondazione e con il suo Governatore che ha voluto ringraziare tutti i confratelli e le consorelle che ne fanno parte, ma soprattutto “la Provvidenza e la generosità di coloro che hanno reso possibile l’acquisto dei due mezzi che oggi possiamo inugurare continuando così la nostra attività a sostegno della comunità di Petriolo, Quaracchi, La Sala, Brozzi e Le Piagge”.