Cinque sestesi facevano la grigliata nel parco della Piana. Denunciati

SESTO FIORENTINO – Incuranti degli appelli di restare a casa, cinque sestesi sono stati denunciati dalla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino. La denuncia è per aver violato le disposizioni riguardanti il contenimento del COVID-19.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 20 marzo, nel Parco della Piana, dove i cinque si sarebbero recati con la motivazione di dover governare alcuni cani in un terreno privato. Gli agenti della Polizia Municipale li hanno però sorpresi mentre si apprestavano a preparare una grigliata di carne, noncuranti dei divieti in vigore. Per tutti sono scattate le denunce ex art. 650 del Codice Penale, in quattro dei cinque casi anche per aver dichiarato il falso nell’autocertificazione.

Negli ultimi tre giorni la Polizia Municipale ha controllato 127 persone, ritirando altrettante autocertificazioni per il successivo controllo di veridicità, 40 veicoli e 100 attività commerciali; sei i denunciati.