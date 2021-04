Cinque tirocini presso gli uffici del Comune di Lastra a Signa: pubblicati tre avvisi per l’attivazione

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ha pubblicato tre avvisi di selezione per l’attivazione di 5 tirocini formativi non curriculari. I bandi e la relativa documentazione sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso” del sito Internet del Comune di Lastra a Signa. C’è tempo fino al 7 maggio per presentare domanda. I tirocini avranno la durata di sei mesi, con attività da svolgersi per 30 ore settimanali articolate su 5 giorni e prevedono un rimborso di 500 euro al mese. I profili richiesti dall’amministrazione comunale sono: un tirocinio in profili tecnici (geometri – architetti – ingegneri) presso il settore 5 “Cura del patrimonio e ambiente”, 1 tirocinio non curriculare presso il settore 1 “servizi affari generali e al cittadino” – esperto in informatica presso l’ufficio Ced e 3 tirocini non curriculari (in profili amministrativi e/o contabili) presso il settore 3 – “Servizi economico finanziari”, settore 5 “Cura del patrimonio e ambiente” e settore 7 “Servizi cura e sviluppo della persona” del Comune di Lastra a Signa. “Con l’apertura di questi bandi – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – vogliamo offrire soprattutto ai giovani un’opportunità per fare un’esperienza nella pubblica amministrazione, in un momento di crisi occupazionale e nel contesto di un rinnovamento della macchina comunale”.