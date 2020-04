Ciolini (Pd): “Tessile pratese: il primo, piccolo passo è fatto”

PRATO – “Un primo, piccolo passo”. Si esprime cosi Nicola Ciolini, consigliere regionale del Pd, in merito alla notizia relativa al distretto tessile pratese. “Con quest’ultima ordinanza regionale – aggiunge – si sono gettate le basi concrete per consentire alle aziende del distretto tessile pratese di arrivare a essere completamente operative già dal 4 maggio. Credo che il fatto che questo avvenga in una giornata come quella del 25 aprile, anniversario della liberazione, sia un segnale di buon auspicio anche per quel che riguarda il superamento dell’emergenza causata da questa pandemia. Ieri, appena letta l’ordinanza sulle concerie, abbiamo cercato di capire se fosse possibile applicare lo stesso meccanismo e lo stesso modus operandi al nostro territorio. Finalmente dopo una settimana di discussione e di confronti, siamo arrivati, anche se con un certo ritardo, ad un passo avanti concreto. Sarebbe stato sicuramente più utile, lo ribadisco senza polemica, consentire alle aziende una maggior operatività già dal 27 aprile, senza dover aspettare il 4 maggio. Ora però concentriamoci sulle misure di sicurezza e sui protocolli da rispettare in ogni singola attività lavorativa, per evitare un nuovo aumento dei contagi e garantire la salute dei lavoratori e di tutta la collettività”.