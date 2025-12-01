Cipriani, atleta della Acs Tennistavolo Sestese e vicecampione del mondo, ricevuto dall’assessore Sforzi

SESTO FIORENTINO – Guido Cipriani atleta della Aics Tennistavolo sestese è stato ricevuto dall’assessore allo sport Damiano Sforzi. Cipriani ha conquistato l’argento nel torneo a squadre nei campionati del mondo di tennistavolo paralimpici, vincendo tre singolari su tre e due doppi su tre. Lo scorso mese di settembre Cipriani aveva conseguito risultati importanti ai Campionati nazionali Tennistavolo Fisdir – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, laureandosi campione italiano assoluto e classificandosi secondo tra gli U21 e terzo nel doppio maschile. “È stato un onore salutare e congratularmi personalmente con Guido, atleta di una delle nostre società sportive, campione italiano e vicecampione del mondo di categoria – ha detto l’assessore Sforzi – La sua storia è una storia di impegno, di passione, di sport i cui valori abbattono ogni barriera. A nome mio personale e di tutta la nostra città faccio le congratulazioni a Guido, certo che non mancheranno nuove soddisfazioni in futuro, alla sua splendida famiglia che lo sostiene con grande energia nel suo percorso sportivo e alla AICS TT Sestese, interprete di un’idea sport che coniuga valori sociali e sportivi”.