“Circo Kafka” al Teatro Manzoni

CALENZANO – “Circo Kafka” è lo spettacolo tratta da Il processo di Franz Kafka, che andrà in scena venerdì 6 maggio alle 21.15 al Teatro Manzoni. Con Roberto Abbiati e la partecipazione di Johannes Schlosser, per la regia Claudio Morganti. Lo spettacolo rilegge il Processo di Franz Kafka in una chiave assolutamente grottesca e surreale. La […]

CALENZANO – “Circo Kafka” è lo spettacolo tratta da Il processo di Franz Kafka, che andrà in scena venerdì 6 maggio alle 21.15 al Teatro Manzoni. Con Roberto Abbiati e la partecipazione di Johannes Schlosser, per la regia Claudio Morganti.

Lo spettacolo rilegge il Processo di Franz Kafka in una chiave assolutamente grottesca e surreale. La restituzione scenica del testo di Kafka qui è senza parole. È il dramma di K, o forse la commedia di K, che si sveglia e trova poliziotti vestiti di tutto punto nella sua camera. Uno spettacolo di puro lirismo «artigiano», per riflettere sulla giustizia e per ridere compassionevolmente sul senso di un processo ingiusto che riguarda tutti.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it Biglietti: Intero: 14 euro – Ridotto under 20 e over 65: 12 euro. Ridotto Soci Coop e allievi Scuola Foà: 11 euro