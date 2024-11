“Circolamente”, gli ospiti de “La Tinaia” in visita alla scuola De Amicis. L’assessore Cataldi: “Un momento di condivisione da ripetere”

POGGIO A CAIANO – Un gruppo di anziani del progetto “Circolamente” dell’atelier Alzheimer con sede presso la struttura comunale “La Tinaia” al Poggetto è andato in visita, nei giorni scorsi, alla classe quinta della scuola De Amicis, dove sono stati accolti dagli alunni con grande calore e insieme hanno realizzato un funghetto di carta che poi hanno donato agli ospiti. Le insegnanti hanno preparato con accuratezza e sensibilità il laboratorio al termine del quale sono stati proiettati dei video che hanno fatto vedere come erano le scuole di un tempo e come sono quelle odierne. Gli anziani presenti si sono emozionati nel rivedere le vecchie cartelle ma, al tempo stesso, sono rimasti anche incuriositi dai nuovi strumenti digitali utilizzati per la didattica. “E’ stato emozionante osservare i bambini prendersi cura di questi anziani per aiutarli a realizzare il funghetto di carta, – ha commentato l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi – ringrazio le operatrici del progetto “Circolamente” e le maestre della classe quinta per questo momento passato insieme. Sicuramente da ripetere”.

I bambini della quinta hanno contraccambiato così la visita che fecero mesi fa alla “Tinaia” (che ospita il progetto “Circolamente” a livello provinciale). L’incontro si svolse nella “Settimana della cura” aperta da papa Francesco e sposata in pieno dal Comune di Poggio che in quell’occasione era presente in Vaticano con l’assessore Cataldi e alcuni studenti delle scuole poggesi. Gli anziani regalarono ai piccoli ospiti un cuore di carta da loro realizzato all’interno del quale c’erano dei semi. Il progetto “Circolamente” è gestito dalla Società della salute – area pratese e vede la presenza degli anziani alla Tinaia il lunedì e il martedì mattina con un percorso mirato al miglioramento di queste persone attraverso attività di gruppo.