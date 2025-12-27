CALENZANO – “La sospensione dell’attività disposta dal Questore di Firenze per la durata di dieci giorni non riguarda condotte illecite imputabili al Circolo”. È quanto si legge in una nota del Circolo Arci La Vedetta di Settimello colpito da un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, emesso dal Questore di Firenze. “Il provvedimento – precisa la nota del Circolo – si fonda su episodi che hanno coinvolto singoli frequentatori, senza che al Circolo siano mai state contestate violazioni, omissioni o responsabilità dirette. Il Circolo Arci La Vedetta non ha mai ricevuto in precedenza diffide, prescrizioni o comunicazioni formali, e ha sempre collaborato con le Forze dell’Ordine, operando nel rispetto della legge e delle proprie finalità sociali, culturali e ricreative. Il Circolo rappresenta una realtà associativa storica, da sempre punto di riferimento per la comunità locale. Si tratta di un luogo di incontro, con tante attività e iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo rivolte a tutte le fasce di età. Il circolo, alla sua riapertura, intende proseguire con tutte le attività che lo hanno contraddistinto negli anni”.
Circolo Arci La Vedetta “Abbiamo sempre operato nel rispetto della legge e delle proprie finalità culturali”
