Circolo Arci La Vedetta “Abbiamo sempre operato nel rispetto della legge e delle proprie finalità culturali”

CALENZANO – “La sospensione dell’attività disposta dal Questore di Firenze per la durata di dieci giorni non riguarda condotte illecite imputabili al Circolo”. È quanto si legge in una nota del Circolo Arci La Vedetta di Settimello colpito da un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, emesso dal Questore di Firenze. “Il provvedimento – precisa la nota del Circolo – si fonda su episodi che hanno coinvolto singoli frequentatori, senza che al Circolo siano mai state contestate violazioni, omissioni o responsabilità dirette. Il Circolo Arci La Vedetta non ha mai ricevuto in precedenza diffide, prescrizioni o comunicazioni formali, e ha sempre collaborato con le Forze dell’Ordine, operando nel rispetto della legge e delle proprie finalità sociali, culturali e ricreative. Il Circolo rappresenta una realtà associativa storica, da sempre punto di riferimento per la comunità locale. Si tratta di un luogo di incontro, con tante attività e iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo rivolte a tutte le fasce di età. Il circolo, alla sua riapertura, intende proseguire con tutte le attività che lo hanno contraddistinto negli anni”.