Circolo Arci Stella Rossa: via al bando per la gestione di bar e ristorante. I termini scadono l’11 ottobre

SIGNA – Un bando per l’affidamento in gestione delle attività di bar e ristorante del circolo Arci Stella Rossa in via di Castello. E’ quello che si è aperto da pochi giorni e che si chiuderà il prossimo 11 ottobre, “partendo dal presupposto – spiegano dal consiglio del circolo – che entrambe dovranno mantenere e rispettare i valori e i princìpi dell’associazionismo di promozione sociale e dell’associazione Arci in particolare e che la somministrazione è riservata ai soci Arci”. I candidati, entro le 12 dell’11 ottobre, dovranno consegnare il progetto di gestione, inviato per e-mail all’indirizzo circolarcistellarossa@gmail.com. “La candidatura e il progetto dovranno essere corredati da adeguate garanzie bancarie, mentre le candidature verranno esaminate nel corso dei giorni successivi e potrà essere richiesto un ulteriore approfondimento o integrazione mediante colloquio. “Sarà comunque fondamentale la collaborazione e la condivisione delle scelte con il consiglio direttivo del circolo”. La durata del contratto di affitto di ramo d’azienda, secondo la normativa vigente, sarà concordata fra le parti. Per ulteriori informazioni 3382945417 (Marco).