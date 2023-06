Circolo Rinascita San Piero a Ponti: Massimo Astorino è il nuovo presidente

SIGNA – E’ tempo di nuovo consiglio per il circolo Rinascita di San Piero a Ponti che, in occasione dell’assemblea dei soci che si è svolta nei giorni scorsi, ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica fino al 2025. La votazione è arrivata all’unanimità e in seguito si è subito riunito […]

SIGNA – E’ tempo di nuovo consiglio per il circolo Rinascita di San Piero a Ponti che, in occasione dell’assemblea dei soci che si è svolta nei giorni scorsi, ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione che resterà in carica fino al 2025. La votazione è arrivata all’unanimità e in seguito si è subito riunito il nuovo consiglio per il rinnovo delle cariche sociali. Così, dopo dieci anni di presidenza, c’è stato il “cambio della guardia” fra Gino Cinatti (che comunque è stato nominato vice-presidente) e Massimo Astorino che del vecchio consiglio era il segretario. Un consiglio giovane, quello appena eletto, con l’abbassamento dell’età media e la presenza di quattro under trenta. Questo il nuovo consiglio: presidente Massimo Astorino, vice-presidente Gino Cinatti, segretario Marco Li Greci, consiglieri Stefania Baffetti, Simonetta Cappelli, Egilindo Carovani, Luigi Lo Cascio, Massimo Lombardi, Manuel Pasquini, Venanzio Perilli, Lorenzo Poli, Maurizio Renzi, Alessandro Russo e Francesca Zeffirini. Sindaci revisori: Valerio Cianchi e Francesco Ganucci.