Circonvallazione Ovest, entro la fine dell’anno l’apertura del cantiere. Assessore Loiero: “L’opera più importante degli ultimi vent’anni”

CAMPI BISENZIO – Adottata nell’ultimo consiglio comunale la variante al Regolamento urbanistico per la realizzazione della Circonvallazione Ovest, “ovvero – come scrive il Pd campigiano sulla propria pagina Facebook – l’opera viaria che sarà in grado di cambiare il volto della città. Via Barberinese sarà così trasformata in una normale strada urbana, deviando sulla circonvallazione tutto il traffico pesante. Un’opera attesa e fondamentale, il cui iter è stato portato avanti con determinazione e tanto lavoro dagli uffici competenti e dall’amministrazione comunale. Ora occorrono gli ultimi passaggi (osservazioni, approvazione, progetto esecutivo) per bandire la gara d’appalto e iniziare finalmente i lavori”.

Un intervento su cui si è espresso anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Campi, Lorenzo Loiero: “Entro la fine dell’anno è prevista l’apertura del cantiere per la Circonvallazione Ovest. Da un lato il primo passo per l’iter amministrativo, al tempo stesso, dall’altro, è il prosieguo di un lavoro che questa amministrazione sta portando avanti da anni”. La creazione della Circonvallazione Ovest “è l’opera più importante che il Comune si appresta a realizzare degli ultimi vent’anni – dice ancora Loiero – il cui iter è stato seguito con determinazione e tanto lavoro dagli uffici competenti”. Il progetto da circa 6 milioni di euro (5 dei quali sono finanziamenti statali) prevede la realizzazione di una nuova arteria stradale: 2,5 chilometri che dalla rotonda della nuova Bretella di Capalle scenderanno in direzione sud fino alla rotatoria sulla Barberinese che si allaccia alla Circonvallazione Sud.

Al momento sono aperti i termini per eventuali ricorsi sugli espropri dei terreni dove sorgerà la strada ed entro maggio il consiglio comunale dovrà approvare definitivamente la variante urbanistica. A seguire la giunta darà il suo ok al progetto esecutivo, quindi la gara d’appalto e il via ai lavori entro la fine dell’anno. “Il cantiere resterà aperto per 30 mesi, – conclude Loiero – la nostra idea è realizzare l’opera in due stralci, partendo da nord, in modo da permettere l’apertura di un primo tratto mentre continuano i lavori per il secondo. Questo favorisce anche le attività economiche e industriali presenti sull’asse interessata dall’opera”. La nuova strada, con due corsie di marcia e una banchina laterale, si intersecherà con la viabilità già presente: all’altezza di via Tosca Fiesoli e di via Paradiso saranno create due nuove rotatorie mentre le altre strade si raccorderanno attraverso la creazione di svincoli paralleli alla stessa Circonvallazione Ovest.