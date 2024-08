“Cirk Fantastik!”, a Firenze il “primo tempo” del festival di circo contemporaneo

FIRENZE – Da Mar de la Plata a Scandicci un ponte per vivere la magia del circo tra numeri mozzafiato, vertigine e comicità. Al via domani “il primo tempo” di Cirk Fantastik 2024 che, fino al 1 settembre, porterà al Parco del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci artisti nazionali e internazionali, parate, live music e laboratori gratuiti per bambine e bambini. Il festival, che da 14 anni porta a Firenze e a Scandicci le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo, proseguirà poi la sua programmazione al Parco delle Cascine nel Prato del Quercione, dal 5 al 15 settembre. Preservare musica, lingua e cultura favorendone un reciproco scambio, è la filosofia dell’edizione 2024 di Cirk Fantastik! che trae ispirazione del pensiero di Yo-Yo Ma, violoncellista e fondatore del progetto “Silk Road Ensemble”. Il festival intende, infatti, omaggiare la libertà artistica e il suo potenziale nell’ottica di superare le barriere e stimolare a guardare oltre il consueto e l’ignoto.

Si parte oggi, 30 agosto, fino all’1 settembre, al Pomario del Parco dell’Acciaiolo, con artisti nazionali e internazionali, parate, live music e laboratori gratuiti per bambine e bambini. Da Mar de la Plata a Scandicci, Cirk Fantastik traccia un ponte per portare nell’ambito di Scandicci Open City 2024 l’atmosfera calda e onirica, ma anche energica e spericolata, dell’estremo sud dell’Argentina con manoAmano, compagnia di acrobatica aerea che si muove tra cielo e terra con numeri mozzafiato, vertigine e comicità, insieme a Le Radiose, un trio tutto al femminile composto da teatranti ed artiste di strada provenienti da diverse compagnie da anni attive nel mondo del clown teatrale, contaminate dalla grande tradizione dei trii/quartetti vocali swing anni ’30 e ’40. “Uno degli eventi più attesi dalla città, Cirk Fantastik, torna anche quest’anno a Scandicci, ricoprendo di diritto un ruolo speciale nel nostro intenso cartellone estivo, grazie alla sua capacità di portare linguaggi universali attraverso lo spettacolo dal vivo e il circo contemporaneo, – dice il sindaco Claudia Sereni – Un intrattenimento che unisce attraverso lo stupore e il divertimento, pensato per un pubblico da 0 a 100, un pubblico capace di lasciarsi trasportare dalla potenza delle emozioni condivise. L’obiettivo è, come sempre, quello di non lasciare indietro nessuno, unendo generazioni, persone e territori, Scandicci a Firenze, grazie alla cultura e alla sua condivisione”

Il 30 agosto il programma prende il via alle 18 con “Bellezze in bicicletta”: una parata in musica in compagnia di Le Radiose che attraverserà le strade di Scandicci in sella alle iconiche biciclette d’epoca. Sempre alla stessa ora, al Parco dell’Acciaiolo, Laboratori teatrali e di performance creativa per bambini e bambine accompagnati dal dj set global fusion di Coqò Djette. Alle 19 arriva, invece, On Air: spettacolo che mescola la comicità dei clown, con il teatro fisico e il canto armonizzato per creare uno spazio di gioco originale e surreale. Punto di partenza dello spettacolo sarà la radio e tutto il suo universo fisico e sonoro, unito alla grande tradizione dei trii/quartetti vocali swing anni ’30 e ’40. Il repertorio, eseguito a cappella, sarà incentrato su pezzi d’epoca con contaminazioni musicali più moderne. Sabato 31 e domenica 1 settembre, alle 17, Kinematos, uno spettacolo acrobatico da non perdere eseguito dalla compagnia argentina manoAmano, già vincitrice di numerosi premi. Alle 18, sia sabato che domenica, tornano i laboratori teatrali e di performance creativa rivolti ai bambini e alle bambine, attività gratuite in cui sperimentare la propria creatività in tutte le sue forme

Al Parco dell’Acciaiolo sarà presente un’area attrezzata con materiale creativo, valige piene di travestimenti, cappelli, maschere e molto altro che potrà essere utilizzato, sotto la guida di Officina dei Sogni, per creare personaggi e storie fantastiche. Lo spazio sarà dotato anche di una postazione per le letture animate e tante altre sorprese. Alle 19, sia sabato che domenica, sarà la volta di NOSO3, la nuova creazione di manoAmano, dove protagonisti saranno delle marionette umane che trasporteranno il pubblico in un mondo onirico in cui gli oggetti sfuggono alla gravità dei corpi. Nella due giorni non mancheranno laboratori realizzati in collaborazione con Officina dei Sogni e l’intrattenimento musicale con il dj set acustico curato da Le Radiose e la loro selezione di 78 giri e il dj set di Mark Renton, tra new wave e indie, funk anni ’70 e sonorità anni ’90. “Cirk Fantastik!” è un progetto di Aria Network Culturale in collaborazione con Circo El Grito e Chapiteaux Instabile, realizzato con il contributo di di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Scandicci, Estate Fiorentina, Scandicci Open City. Sponsor: Publiacqua e UniCoop Firenze. Media Partner: Controradio e Juggling Magazine.

Sara Coseglia