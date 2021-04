Cisl: “Artigianato, arrivati i soldi per la cassa di dicembre. Ma non si superano i ritardi della burocrazia”

FIRENZE – Arrivano altre risorse per la cassa integrazione dei lavoratori artigiani, “ma non si superano – si legge in una nota – gli insopportabili ritardi della burocrazia”. “Sono state accreditate stamani dal governo a Fsba (il Fondo bilaterale che si occupa degli ammortizzatori sociali per il settore artigiano) le ultime risorse relative al 2020” […]

FIRENZE – Arrivano altre risorse per la cassa integrazione dei lavoratori artigiani, “ma non si superano – si legge in una nota – gli insopportabili ritardi della burocrazia”. “Sono state accreditate stamani dal governo a Fsba (il Fondo bilaterale che si occupa degli ammortizzatori sociali per il settore artigiano) le ultime risorse relative al 2020” dice il segretario generale aggiunto Cisl Toscana, Ciro Recce. “In giornata si procederà al pagamento a favore dei dipendenti che hanno fatto richiesta dell’ammortizzatore sociale per il mese di dicembre. Mancano ancora però le risorse per i mesi di gennaio e febbraio pari a 675 milioni, di cui circa 70 per la Toscana. Si fa un gran parlare di semplificazioni, ma i ritardi e le complicazioni della burocrazia, dopo un anno, sono ancora lì ed a pagarne le conseguenze sono sempre i lavoratori”.