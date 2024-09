Cisl pensionati: “Ansia e preoccupazione per il maltempo? Speravamo fossero solo un triste ricordo”

CAMPI BISENZIO – “L’attuale situazione di difficoltà e ansia, venutasi a creare a seguito dei temporali della giornata di ieri, hanno “riprodotto” quel clima di ansia e preoccupazione che speravamo fossero solo tristi ricordi”: a dirlo è Bruno Santamaria, responsabile Cisl pensionati della Piana, che si è rivolto al sindaco Andrea Tagliaferri e a Publiacqua per richiedere “interventi urgenti”. “Purtroppo non è e non sarà così non solo per Campi, ma per l’intero paese. Ciò non giustifica eventuali errori di “sottovalutazioni” o gestioni superficiali. Né tantomeno errori di chi ha gestito prima, possono giustificare l’attuale gestione politica di questo territorio. Campi ha vissuto nel 2023 “drammi” ancora irrisolti. I campigiani hanno “intravisto” ieri con grande ansia il ripetersi di episodi ancora presenti nella mente. E’ risultato evidente, che l’autonomo e proficuo intervento dei campigiani coinvolti, nella pulitura delle fognature, ha reso “sostenibile” e non drammatica l’attuale situazione che comunque ha coinvolto tante attività e residenze a piano terra. Necessitano urgenti interventi al fine di limitare ulteriori danni alla popolazione. Rimane quindi fondamentale “anticipare”, procedendo alla pulitura delle fognature che sembrano essere, oggi, uno dei problemi risolvibili anche se non esaustivi. Per questo chiediamo un urgente incontro all’amministrazione, possibilmente allargato anche a Publiacqua, per la risoluzione del problema”.