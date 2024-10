Città del vino il sindaco Prestanti nominato coordinatore della Toscana  

CARMIGNANO – Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano, è il nuovo coordinatore della Toscana delle “Città del vino”, l’associazione nazionale che riunisce i territori nei quali si producono vini Dop e Igp. “È un grande onore – dice Prestanti – essere stato eletto coordinatore regionale delle “Città del vino della Toscana” e lo è anche per il nostro territorio, terra di vino, di olio, di agricoltura sostenibile. La “Città del vino”, fra l’altro, è la più grande rete associativa di Comuni, quella che riunisce il maggior numero di amministrazioni locali”.

La “Città del vino”, infatti, conta nazionalmente circa 600 Comuni associati, Prestanti come coordinatore toscano succede a Jessica Pasquini, sindaco di Suvereto (Livorno), che ha ricoperto l’incarico nell’ultimo triennio. La nomina del sindaco di Carmignano è avvenuta in contemporanea al varo della nuova giunta regionale, di cui, insieme a Prestanti, fanno parte Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola (Pisa), la stessa Pasquini, Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, Giulia Centoni, assessore ad agricoltura e turismo del Comune di Montecarlo (Lucca), Giulio Vezzosi, assessore all’agricoltura del Comune di Vinci (Firenze), Alessio Mugnaini, sindaco di Montespertoli (Firenze), Andrea Caccialupi, assessore al turismo del Comune di Manciano (Grosseto), e Giuseppe Stiaccini, sindaco di Castellina in Chianti (Siena).

“Il mio impegno – aggiunge Prestanti –, in sintonia col prezioso lavoro già avviato a Carmignano dove il vino è inserito in un progetto di sostenibilità e sviluppo locale, sarà quello di proporre la promozione del vino in un contesto di iniziative turistiche e di esperienze in modo da legare, ed integrare, agricoltura, tutela del paesaggio, conoscenza del territorio”. Prestanti, che avrà come vice Arcenni, esordirà presto anche come consigliere al Consiglio nazionale delle “Città del vino”, di cui fanno parte anche i coordinatori regionali, chiamato a eleggere il nuovo presidente dell’associazione nel corso dell’assemblea che si terrà il prossimo 27 ottobre a Stresa, in Piemonte, in occasione della convention d’autunno delle “Città del vino”. Il nuovo Consiglio nazionale resterà in carica fino al 2027. “Sono convinto – conclude Prestanti – che saremo in grado di creare nuove opportunità di crescita per le nostre comunità e di rafforzare, favorendo una collaborazione virtuosa tra i Comuni membri, la nostra appartenenza alla rete delle “Città del vino”, guardando al vino come simbolo inscindibile dalla nostra cultura e potente motore di eccellenza, dal valore riconosciuto a livello nazionale e internazionale”.