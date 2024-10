Città green in Italia, Prato “a metà classifica”. Ma al terzo posto per il minore consumo di suolo in rapporto agli abitanti 

PRATO – La città di Prato è al terzo posto in Italia per il minor consumo di suolo in rapporto agli abitanti e al quarto per l’uso efficiente del suolo, nonostante la crescita demografica, preceduta da Latina e Pordenone e seguita da Como e Bologna. Lo afferma la classifica Ecosistema Urbano di Legambiente, stilata in […]

PRATO – La città di Prato è al terzo posto in Italia per il minor consumo di suolo in rapporto agli abitanti e al quarto per l’uso efficiente del suolo, nonostante la crescita demografica, preceduta da Latina e Pordenone e seguita da Como e Bologna. Lo afferma la classifica Ecosistema Urbano di Legambiente, stilata in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24ore, sulle performance ambientali dei 106 capoluoghi di provincia della penisola. Lo studio si basa sull’analisi di 20 indicatori distribuiti in 6 aree tematiche: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia. Ebbene quest’anno la città più green per la vivibilità ambientale urbana è Reggio Emilia, che risale la classifica passando dal quinto posto dello scorso anno al primo posto. Prato si piazza a metà classifica, ottenendo la 57esima posizione in Italia, guadagnando 8 posizioni rispetto al Rapporto dell’anno scorso. In Toscana fanno meglio solo Siena, 26esima posizione, e Livorno che si piazza alla 29esima. Tra le novità dell’indagine di quest’anno vi è il consumo di suolo, che rimane molto alto nonostante che nella maggior parte delle città si sia da tempo arrestata la crescita demografica.

Prato su questo aspetto è in controtendenza, perché pur essendo una delle poche province a crescere, ha diminuito il numero di mq per abitante: “È sicuramente un dato positivo che conferma il nostro impegno per migliorare la vivibilità dell’ambiente urbano sotto diversi aspetti, – afferma l’assessore alla transizione ecologica Marco Biagioni – il consumo di suolo ha per noi un’attenzione particolare: Prato può essere l’esempio di una città che continua a crescere, ma in maniera sostenibile con un vero piano di demineralizzazione, che elimini aree asfaltate creando nuovi spazi permeabili e verdi. È una delle strategie di Prato Carbon Neutral, che ha l’ambizioso obiettivo di unire l’importante sfida contro il cambiamento climatico alle politiche per la casa, la salute, il benessere, la mobilità, l’energia e l’impresa. Il miglioramento che abbiamo avuto in base all’indagine di Legambiente ci dice due cose: che avere contezza dei dati ci fa capire in che direzione stiamo andando e che la strada è quella giusta. I piazzamenti più bassi sono uno stimolo per andare ancora più veloci”.