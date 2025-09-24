Città metropolitana: approvata una mozione per la gratuità del pedaggio autostradale tra Firenze nord e Firenze sud

FIRENZE – Richiesta l’apertura di un tavolo con Società Autostrade per l’Italia per valutare la possibilità di applicare uno sconto o abbonamento ai residenti/pendolari dell’area metropolitana in entrata/uscita nel tratto compreso dal casello di Barberino di Mugello e da Incisa/Reggello. La mozione è stata presentata insieme dai gruppi consiliari Pd, Uniti per la città metropolitana, Territori beni comuni e Territori al centro. L’approvazione è arrivata dopo la discussione nel Consiglio metropolitano del 24 settembre, aperta dalla presentazione della Consigliera delegata al Pums – Piano urbano mobilità sostenibile, con l’astensione di Centrodestra e civici per il cambiamento.

Il Pums, infatti, ha fra gli obiettivi strategici l’integrazione tra autostrada e Trasporto pubblico locale e una migliore connessione verso parcheggi scambiatori, stazioni e nodi di trasporto. La gratuità ed eventuali abbonamenti del tratto in questione rappresenterebbero una misura concreta, non invasiva sotto il profilo urbanistico, ma ad alta efficacia nella fluidità sostenibile del traffico in rapporto con i centri abitati. La misura proposta, si legge in una nota, “rappresenta una soluzione a basso impatto infrastrutturale ma ad alta efficacia operativa. Ogni giorno circa 150.000 mila veicoli provenienti dai comuni della Città Metropolitana di Firenze attraversano il territorio del capoluogo utilizzando prevalentemente la viabilità ordinaria (270.000 sono le auto che entrano ogni giorno in città), quindi senza servirsi del tratto autostradale compreso tra i caselli di Firenze Nord e Firenze Sud. Proprio per questo, il consiglio della Città Metropolitana di Firenze chiede al Governo di recepire la possibilità di rendere gratuito il pedaggio in quel tratto, o almeno applicare uno sconto o un abbonamento ai residenti e ai pendolari dell’area metropolitana, in entrata e in uscita nel tratto compreso tra il casello di Barberino di Mugello per la parte nord e da Incisa-Reggello per la parte sud”.

Il documento approvato (in cui si invita la Regione ad aprire un tavolo con Società Autostrade) invita il Governo, in sede di conversione in legge del Decreto-Legge 31 maggio 2024, numero 69 o in uno dei prossimi provvedimenti legislativi, a recepire e approvare la misura proposta di gratuità del pedaggio autostradale sul tratto Firenze Nord-Firenze Sud, anche nella forma di sperimentazione legata alla durata dei cantieri connessi al completamento della rete tramviaria e dei relativi parcheggi scambiatori, con possibilità di successiva proroga o stabilizzazione, ai residenti dell’area metropolitana di Firenze.