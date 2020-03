Città Metropolitana. Avviso di mobilità per un posto di ingegnere

CAMPI BISENZIO – La Città Metropolitana Firenze ha pubblicato un avviso di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 D.Lgs. 165/2001) per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto in cat. D con professionalità di Ingegnere da assegnare al Servizio “Concessioni e autorizzazioni Codice della Strada” con scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 9 marzo.

Il testo integrale dell’Avviso unitamente ai modelli correlati è disponibile sul sito della Città Metropolitana di Firenze all’indirizzo

http://www.cittametropolitana.fi.it/concorsi/ area “Selezioni di mobilità aperte”.