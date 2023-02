Città Metropolitana, Carpini (Territori beni comuni) “Annunci e progetti ambiziosi, ma non gli autobus per il trasporto extra-urbano”

FIRENZE – “È sempre più drammatica la situazione del trasporto extra-urbano nella Città Metropolitana di Firenze. Dai passeggeri arrivano ogni giorno segnalazioni che hanno dell’incredibile: bus vecchissimi, sporchi, rumorosi ed inquinanti. Nei giorni scorsi a Calenzano è stato fotografato un autobus, con almeno 20 anni di età (nella foto), completamente senza paraurti; mezzi del genere non dovrebbero circolare prima di tutto per la sicurezza dei viaggiatori”: a dirlo è Enrico Carpini, consigliere metropolitano della lista Territori – Beni Comuni.

“Gli annunci di nuovi mezzi in arrivo sono all’ordine del giorno, – aggiunge – ma la realtà è che i nuovi autobus sono pochi in confronto alla carenza di investimenti degli ultimi anni, dovuta anche agli strascichi della disastrosa gara unica regionale. L’allarme sulle condizioni del parco autobus in gestione ad Autolinee Toscane è generale e coinvolge sia il servizio urbano che quello extra-urbano, è quest’ultimo però a soffrirne maggiormente, forse a causa del poco “peso politico” che i territori marginali riescono ad esercitare. Le difficoltà maggiori si registrano infatti in Mugello e nel Chianti: tratte lunghe, talvolta in autostrada, che per essere svolte in sicurezza richiederebbero mezzi decisamente diversi da quelli che vediamo tutti i giorni. Progetti di grande visibilità e costosi come quello dei Bus Rapid Transit non possono prescindere da un servizio ordinario dignitoso, che invece chiediamo a Regione, Città Metropolitana e al gestore del servizio interventi immediati”.