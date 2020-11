Città metropolitana: dal 15 novembre torna l’obbligo di catene. Ecco su quali strade

SESTO FIORENTINO – Come si montano le catene da neve? Non sempre è facile e per imparare come attrezzare le propria auto per l’emergenza neve ecco che domani 19 novembre dalle 10 alle 18 torna in piazza Vittorio Veneto la Polizia municipale e la Protezione civile con una giornata di approfondimento e dimostrazioni pratiche di […]